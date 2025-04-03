В Хабаровском крае сотрудники полиции и представители Движения Первых присоединились к проекту «Каникулы с полицейскими. Навигатор на успех»

Инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Николаевскому району совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых» в Николаевском районе организованы профилактические лекции, мастер классы и тематические игры для подростков.
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