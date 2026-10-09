Виктор Дробыш объяснил, когда музыканту нужен продюсер

Виктор Дробыш считает, что продюсер необходим молодым музыкантам только при реальной пользе. Социальные сети дают артистам возможность прорваться самостоятельно.
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