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Талалаев после 0:0 с «Ахматом»: «Непростой игра. Хорошо, что не пропустили, но плохо, что не реализовали моменты»

Талалаев после 0:0 с «Ахматом»: «Непростой игра. Хорошо, что не пропустили, но плохо, что не реализовали моменты»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча 10-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

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