Haval заплатит туляку полмиллиона рублей компенсации за травму по вине водителя погрузчика

В Узловском районе Тульской области местный житель подал в суд на ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", потребовав денежную компенсацию из-за травмы ноги, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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