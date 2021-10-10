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Папа Франциск призвал к единству с христианами восточной традиции

Папа Франциск призвал к единству с христианами восточной традиции

С призывом продолжать делать шаги к полному единству христиан выступил по поводу 30-летия учреждения апостольской администратуры для католиков латинского обряда в России Папа Римский Франциск 10 октября, сообщает служба печати Святого престола.

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