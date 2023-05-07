Слово и дело

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Массовая забастовка сценаристов сорвала съемки финального сезона «Очень странных дел»

Массовая забастовка сценаристов сорвала съемки финального сезона «Очень странных дел»

Гильдия сценаристов США объявила забастовку, из-за чего множество проектов оказались замороженными. В их число попал популярный сериал Netflix «Очень странные дела».

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