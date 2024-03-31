«Портленд» – единственная команда в истории НБА, проигравшая больше одного матча с разницей в 60+ очков

Это третье поражение с разницей в 60+ очков в истории «Блэйзерс». При этом «Портленд» является единственной командой в истории НБА, которая проиграла больше одного матча с разницей в 60+ очков, отмечает Clutch Points.
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