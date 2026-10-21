Сумма может быть и увеличена, если изменились обстоятельства В России суд может изменить размер алиментов на детей, учитывая материальное и семейное положение родителей, их здоровье и другие факторы, сообщила ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дарья Голубева.