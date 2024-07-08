Заводоуковский машзавод привез на ИННОПРОМ новейшие разработки

Заводоуковский машиностроительный завод ожидает от выставки ИННОПРОМ возможность продемонстрировать свои изделия потенциальным клиентам, подчеркнув их преимущества, а также установить новые деловые контакты и наладить взаимодействие.
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