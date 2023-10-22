Чемпион UFC Махачев признался, что ему проще драться в Петербурге, чем в Абу-Даби

По словам спортсмена, во время поединка очень помогает поддержка арены. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал, где ему проще проводить поединки.
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