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Петербургский дневник

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Названы самые популярные автомобили в Петербурге, стоимостью до 3 миллионов рублей

Названы самые популярные автомобили в Петербурге, стоимостью до 3 миллионов рублей

Такие машины занимают больше половины всего объема предложения на рынке Машины, стоимостью от одного до трех миллионов рублей стабильно занимают больше половины всего объема предложения новых авто, рассказали эксперты Авто.

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