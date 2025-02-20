Грузия сократила в два раза поставки вина в Россию

Экспорт вина из Грузии в Россию в январе 2025 года составил 2,5 тысячи тонн, что вдвое меньше относительно аналогичного месяца годом ранее, когда объем поставок составлял 5 тысяч тонн, сообщила пресс-служба Национальной службы статистики Грузии.
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