Певица Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Певица Дуа Липа появилась на публике в "голом" платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 29-летняя Дуа Липа стала гостьей 50-й церемонии вручения премии Chaplin Award Gala, которая прошла 28 апреля в Нью-Йорке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии