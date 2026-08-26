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30 кадров, где перспектива решила подшутить над нами

30 кадров, где перспектива решила подшутить над нами

Глядя на эти фото, кажется, что мир сошёл с ума. А как иначе, если ослик вдруг отрастил вполне себе приличные рога, кот захотел отдохнуть от собственной головы и оставил её в корзине, а машина решила стать частью экосистемы (не по своей воле).

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