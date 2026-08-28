Депутат бундестага: нерешительность ФРГ в газовой политике наносит ущерб Германии и Европе Немецкие газохранилища заполнены лишь наполовину — это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет, заявила ранее ассоциация операторов газотранспортных систем FNB Gas.