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Депутат бундестага: нерешительность ФРГ в газовой политике наносит ущерб

Депутат бундестага: нерешительность ФРГ в газовой политике наносит ущерб Германии и Европе   Немецкие газохранилища заполнены лишь наполовину — это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет, заявила ранее ассоциация операторов газотранспортных систем FNB Gas.

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