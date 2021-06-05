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Экс-муж Ани Лорак приехал к ней вместе с дочерью, появилось видео: "Мама с папой вместе, вы..."

Экс-муж Ани Лорак приехал к ней вместе с дочерью, появилось видео: "Мама с папой вместе, вы..."

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился на концерт певицы вечером вместе с дочерью  День назад на своей странице в социальной сети Инстаграм бывший муж артистки опубликовал несколько кадров, на которых засветился вместе с дочерью в машине.

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