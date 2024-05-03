Кинопоказ документального фильма о значимом для Сочи архитекторе — Григории Хачиковиче Назарьяне в Доме Архитектора 🗓 7 мая, 17:00 📍 Воровского, 58 👥 Вход свободный 🏬 Интересный Сочи.
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Кинопоказ документального фильма о значимом для Сочи архитекторе — Григории Хачиковиче Назарьяне в Доме Архитектора 🗓 7 мая, 17:00 📍 Воровского, 58 👥 Вход свободный 🏬 Интересный Сочи.