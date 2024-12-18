Футболиста «Спартака» хотят видеть за рубежом, Неймар воссоединится с Месси и Суаресом. Трансферы и слухи дня

Собрали главное к утру.Что в РоссииФутболиста «Спартака» хотят видеть в АрменииАлександр Мысякин, Sport24Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о возможном приобретении полузащитника московского «Спартака» Михаила Игнатова.
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