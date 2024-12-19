Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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От метро Динамо до "ажурного дома"

От метро Динамо до "ажурного дома"

Небольшая прогулка от метро Динамо до "ажурного дома" на Ленинградском проспекте «ВТБ Арена» — центральный стадион Динамо имени Льва Яшина, многофункциональный спортивный комплекс в Москве, включающий в себя футбольную и хоккейную арену, построенный на месте снесённого стадиона «Динамо».

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