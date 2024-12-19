Небольшая прогулка от метро Динамо до "ажурного дома" на Ленинградском проспекте «ВТБ Арена» — центральный стадион Динамо имени Льва Яшина, многофункциональный спортивный комплекс в Москве, включающий в себя футбольную и хоккейную арену, построенный на месте снесённого стадиона «Динамо».