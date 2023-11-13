Тонкости политической русофобии

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ Несмотря на все свои проблемы, лидеры ЕС продолжают свой поход против России — сейчас они готовят новый пакет санкций, а так же рассуждают о том, как им правильнее отнять замороженные российские активы.
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