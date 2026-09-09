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Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Калужской областью

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Калужской областью

Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожены силами противовоздушной обороны над территорией Калужской области минувшей ночью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша 9 сентября в своем канале на платформе «Макс».

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