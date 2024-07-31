Потери в руководстве ХАМАС привели к росту цен на нефть Татьяна АрестоваФьючерсы на нефть 31 июля восстановились более чем на 1 доллар за баррель после достижения семинедельных минимумов, когда убийство лидера ХАМАСа Исмаила Ханйи в Иране обострило ситуацию на Ближнем Востоке.
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