Германия выслала более 150 российских дипломатов после инцидента с дроном в Лейпциге

Ночью с 4 на 5 августа был обнаружен дрон с взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
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Германия нас в открытую объявила врагом! Какие ещё могут быть с ними дипломатические отношения. Оставить одного на хозяйстве, остальнымдо дома, до хаты. Не хрен там штаны и деньги просиживать.
русланы у них еще какие-то летают...