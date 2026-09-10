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Регионы России

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Германия выслала более 150 российских дипломатов после инцидента с дроном в Лейпциге

Германия выслала более 150 российских дипломатов после инцидента с дроном в Лейпциге

Ночью с 4 на 5 августа был обнаружен дрон с взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

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