ВСУ ПОЖИРАЮТ СНАРЯДЫ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ИХ ПРОИЗВОДИТ ЗАПАД

Соб.корр. Снаряды у ВСУ заканчиваются. А всё потому, что у Израиля нет своей военной промышленности, которая бы выпускала боеприпасы, поэтому традиционно Тель-Авив закупал снаряды в Германии, Голландии, Дании и США.
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