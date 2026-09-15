Новосибирские ракетчики преодолели штурмовую полосу огнеметчика

Мероприятие состоялось в рамках учебно-методических сборов. В ходе занятий военные специалисты отработали полный цикл действий с реактивным пехотным огнемётом РПО-А — от получения вводной и выдвижения на рубеж до выполнения упражнений стрельб и последующего тактического манёвра.
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