Представитель ЮНИСЕФ Аль-Джанаби заявил, что афганское здравоохранение на грани коллапса

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Афганистан сегодня переживает один из самых тяжелых кризисов в мире, система здравоохранения и социальные службы республики находятся на грани коллапса, заявил РИА Новости представитель ЮНИСЕФ в стране Салам Аль-Джанаби.
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