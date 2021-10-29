Мировое обозрение

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Представитель ЮНИСЕФ Аль-Джанаби заявил, что афганское здравоохранение на грани коллапса

Представитель ЮНИСЕФ Аль-Джанаби заявил, что афганское здравоохранение на грани коллапса

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Афганистан сегодня переживает один из самых тяжелых кризисов в мире, система здравоохранения и социальные службы республики находятся на грани коллапса, заявил РИА Новости представитель ЮНИСЕФ в стране Салам Аль-Джанаби.

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