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Владимир Пресняков высказался о карьерных успехах сына Никиты Преснякова в США

Владимир Пресняков высказался о карьерных успехах сына Никиты Преснякова в США

Владимир Пресняков заявил, что поддерживает творческие стремления сына Никиты Сын певицы Кристины Орбакайте и исполнителя Владимира Преснякова перебрался в США, где пытается построить свою музыкальную карьеру.

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