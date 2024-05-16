Владимир Пресняков высказался о карьерных успехах сына Никиты Преснякова в США

Владимир Пресняков заявил, что поддерживает творческие стремления сына Никиты Сын певицы Кристины Орбакайте и исполнителя Владимира Преснякова перебрался в США, где пытается построить свою музыкальную карьеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии