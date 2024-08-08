Над Курской областью сбили 7 ракет: главное за сутки

МОСКВА, 8 августа, ФедералПресс. Система ПВО сбила семь ракет над Курской областью, посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон одернуть украинских неонацистов, российская группировка войск «Запад» уничтожила опорники ВСУ.
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