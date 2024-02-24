На Западе признали отсутствие у Украины реальных шансов победить Россию

Time: у Киева нет шансов одержать победу над Россией даже с военной помощью США Украина не сможет победить Россию в военном конфликте даже в случае дальнейшего предоставления масштабной помощи со стороны США и других западных государств.
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