Президент России Путин заявил о значимости ИИ для человечества. «С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», — отметил Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
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