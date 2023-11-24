Президент России Путин заявил о значимости ИИ для человечества. «С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», — отметил Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».