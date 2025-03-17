Здравствуй, дорогая редакция! Подвигло меня на это письмо обсуждение на форуме «Моей Семьи» одной забавной ситуации.
Продайте холодец за любые деньги
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Так вот, одна форумчанка отправила мужа в магазин со списком того, что ему нужно купить. В списке, кроме прочего, имелась строчка: «масло сл. ». Так мужчина искал сливовое масло! " Дальше этот бред небылиц читать не стоит.
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11 час.
Валерия
Хочу тоже вас повеселить. Сын уехал в командировку, а внуки запросили у невестки борща. С каким мясом получается настоящий борщ, она понятия не имела, но что то слышала про грудь, поэтому на рынке попросила коровью грудь. Мужики поржали и продали ей вымя. Когда она начала его варить, дети вместе с ней ушли из дома. Когда сын приехал, дети пожаловались, что мама их чуть не отравила. Живут 17 лет, покупки делает сын и сейчас внучка. Невестка вообще не разбирается в продуктах и готовить за 17 лет не научилась. Поехали с друзьями в горы, сняли дом, но готовить пришлось им самим, так все мужики лежали от хохота, когда она спросила: Сосиски в холодную воду класть или в кипяченую.
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4 час.
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