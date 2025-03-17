Продайте холодец за любые деньги

Валерия

Хочу тоже вас повеселить. Сын уехал в командировку, а внуки запросили у невестки борща. С каким мясом получается настоящий борщ, она понятия не имела, но что то слышала про грудь, поэтому на рынке попросила коровью грудь. Мужики поржали и продали ей вымя. Когда она начала его варить, дети вместе с ней ушли из дома. Когда сын приехал, дети пожаловались, что мама их чуть не отравила. Живут 17 лет, покупки делает сын и сейчас внучка. Невестка вообще не разбирается в продуктах и готовить за 17 лет не научилась. Поехали с друзьями в горы, сняли дом, но готовить пришлось им самим, так все мужики лежали от хохота, когда она спросила: Сосиски в холодную воду класть или в кипяченую.