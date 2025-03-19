ЗакС отложил на лето обсуждение бесплатной парковки в центре по воскресеньям

Законопроект сняли с повестки Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 19 марта, проголосовали за исключение законопроекта о бесплатной парковке в центре Петербурга по воскресеньям и праздникам из повестки дня.
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