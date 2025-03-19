НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    👍Андрей Павлов: «П...
  • Владимир Агапов
    Необходимо в Конституцию РФ ввести понятие "цензуры", чтобы на первом этапе проверки любой информации осуществлялась ...Виталий Милонов о...
  • Гарий Щерба
    ДУРДОМ ,  в то же время  НАЦИСТЫ  сделали  НАЛЁТ  на  НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ  ЗАВОД РОССИИ , ТУШАТ ПОЖАР ...!!! Нашли ...ВС РФ сбили уже з...

ЗакС отложил на лето обсуждение бесплатной парковки в центре по воскресеньям

ЗакС отложил на лето обсуждение бесплатной парковки в центре по воскресеньям

Законопроект сняли с повестки Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 19 марта, проголосовали за исключение законопроекта о бесплатной парковке в центре Петербурга по воскресеньям и праздникам из повестки дня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх