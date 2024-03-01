В ходе боев на запорожском направлении с тела противника был взят трофей — необычный жетон. Необычный он не столько из-за того, что принадлежал девушке, Светлане Пилецкой, сколько из-за ее возраста.
Она сделала свой выбор..кружевные трусики дорого обходятся...
Комментарии
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vK
vagas Karlito
Иллюзии по поводу украинства нужно отбросить от слова совсем! Никакого украинства быть не должно!
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7 час.
Анастасия Гончарова
нисколько не жалко таких мразей! пусть собаки вас по полям дожирают!😡
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2 час.
валерия
Даже дети укрохохлятские уже заражены-поражены ненавистью ко всему русскому. И это неисправимо. Только полное уничтожение, как не жестоко это звучит.
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36 мин.
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