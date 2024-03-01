Она сделала свой выбор..кружевные трусики дорого обходятся...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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vK
vagas Karlito
Иллюзии по поводу украинства нужно отбросить от слова совсем! Никакого украинства быть не должно!
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7 час.
Анастасия Гончарова
нисколько не жалко таких мразей! пусть собаки вас по полям дожирают!😡
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2 час.
валерия
Даже дети укрохохлятские уже заражены-поражены  ненавистью ко всему русскому. И это неисправимо. Только полное уничтожение, как не жестоко это звучит.
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36 мин.

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