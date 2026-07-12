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FiNE NEWS

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Минпросвещения раскритиковало предпочтение детей мармелада в форме червей

Минпросвещения России выразило позицию по вопросу детских вкусов, отметив, что желание детей употреблять мармелад в виде червей и других необычных форм не соответствует адекватным психоневрологическим нормам.

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