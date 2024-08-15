В российских школах планируется ввести единую спортивную форму, основанную на цветах флага России. Это предложение будет направлено в Министерство спорта и Министерство просвещения, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов РИА Новости.
В Госдуме запланировали ввести в школах одну спортивную форму в цветах триколора
Комментарии
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Evgenija Palette
В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ ЕЩЕ НЕ ТО ДЕЛАЮТ... И не потому, что триколор это нежелательно. Но потому, что школьная форма должна быть ЛАКОНИЧНОЙ ПО ФОРМЕ и СОДЕРЖАНИЮ и не такой яркой... Эти три цвета могли бы только угадываться в общей композиции одежды школьников... Но не в коем случае - не как армейская форма русской армии времен 1812 года, например...
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19 час.
АР
Анна Романова
Опять родителям платить
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19 час.
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