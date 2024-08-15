В Госдуме запланировали ввести в школах одну спортивную форму в цветах триколора

Evgenija Palette

В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ ЕЩЕ НЕ ТО ДЕЛАЮТ... И не потому, что триколор это нежелательно. Но потому, что школьная форма должна быть ЛАКОНИЧНОЙ ПО ФОРМЕ и СОДЕРЖАНИЮ и не такой яркой... Эти три цвета могли бы только угадываться в общей композиции одежды школьников... Но не в коем случае - не как армейская форма русской армии времен 1812 года, например...