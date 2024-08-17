Два человека пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

Мужчина и пожилая женщина пострадали в городах Донецк и Енакиево в Донецкой народной республике в результате обстрелов ВСУ утром 17 августа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).