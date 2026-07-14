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Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану

Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп высказался об американских ударах по Ирану. Его слова приводит Fox News. Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану и заявил, что они продолжатся, пока он не решит обратное.

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