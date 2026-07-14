Президент США Дональд Трамп высказался об американских ударах по Ирану. Его слова приводит Fox News. Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану и заявил, что они продолжатся, пока он не решит обратное.
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