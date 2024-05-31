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В Самаре в отношении директора филиала транспортного вуза возбуждено уголовное дело

В Самаре в отношении директора филиала транспортного вуза возбуждено уголовное дело

О возбуждении дела стало известно после задержания подозреваемого.Так, 30 мая стало известно о том, что руководитель филиала  Волжского государственного университета водного транспорта Владимир Марков задержан.

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