На въезде в Калугу произошло массовое ДТП

Туманное утро 30 октября для жителей Правобережья началось с жутких пробок, причиной которых стало массовое ДТП на въезде в КалугуТуманное утро 30 октября для жителей Правобережья началось с жутких пробок, причиной которых стало массовое ДТП на въезде в Калугу.