На въезде в Калугу произошло массовое ДТП

Туманное утро 30 октября для жителей Правобережья началось с жутких пробок, причиной которых стало массовое ДТП на въезде в КалугуТуманное утро 30 октября для жителей Правобережья началось с жутких пробок, причиной которых стало массовое ДТП на въезде в Калугу.
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