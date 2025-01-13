Миру предсказали глобальную борьбу за природный газ

Европа может не добиться целевых показателей по запасам газа, что вызовет схватку за поставки этого энергоносителя, прежде чем ситуация выправится за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии