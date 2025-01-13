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Миру предсказали глобальную борьбу за природный газ

Миру предсказали глобальную борьбу за природный газ

Европа может не добиться целевых показателей по запасам газа, что вызовет схватку за поставки этого энергоносителя, прежде чем ситуация выправится за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ).

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