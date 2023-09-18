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Харлан о том, почему не пожала руку россиянке: «Они хотели использовать это как знак мира, им было очень важно заснять этот момент»

В июле на чемпионате мира в Милане Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

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