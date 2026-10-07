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Журнал «Профиль»

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Вашингтон не пригласил ОБСЕ наблюдать за промежуточными выборами

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась приглашать наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на промежуточные выборы.

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