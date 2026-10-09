Санду: объединение с Румынией принесло бы Молдавии больше безопасности

Объединение Молдавии с Румынией позволило бы обеспечить большую безопасность молдавских граждан. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.
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