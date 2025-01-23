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Экономист рассказала, куда можно направить накопленные на вкладах деньги

Экономист рассказала о том, как россияне могут использовать свои солидные накопления. Согласно информации агентства «Прайм», доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Игнатова отметила, что созданные на вкладах триллионы рублей можно направить на ипотечное кредитование.

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