В Ростовской области осудили мужчину за ложное минирование банка России

Местный житель позвонил на горячую линию одного из финансовых учреждений и угрожал взорвать здание.В городе Азов Ростовской области вынесли приговор местному жителю по обвинению в угрозе террористическим актом в одном из банков города.
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