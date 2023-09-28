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В Ростовской области осудили мужчину за ложное минирование банка России

В Ростовской области осудили мужчину за ложное минирование банка России

Местный житель позвонил на горячую линию одного из финансовых учреждений и угрожал взорвать здание.В городе Азов Ростовской области вынесли приговор местному жителю по обвинению в угрозе террористическим актом в одном из банков города.

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