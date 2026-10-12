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Татар-информ

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РБК: Производители пива предупредили о задержках поставок из-за атак на ЦОДы

РБК: Производители пива предупредили о задержках поставок из-за атак на ЦОДы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) предупредила торговые сети о задержках поставок продукции по причине сбоев в работе IТ-инфраструктуры, вызванных атаками на центры обработки данных корпорации «Яндекс».

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