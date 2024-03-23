ФСБ: Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщили, что террористы, устроившие нападение на «Крокус сити холл», планировали пересечь российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.
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