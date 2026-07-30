В Петроградском районе Петербурга МТС увеличила емкость сети LTE, установив дополнительные базовые станции на улице Профессора Попова.
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В Петроградском районе Петербурга МТС увеличила емкость сети LTE, установив дополнительные базовые станции на улице Профессора Попова.