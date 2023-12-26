Любитель антиквариата озолотился, купив старый дом

Алекс Арчболд из Канады купил дом женщины, страдавшей патологическим накопительством. Само жилище стало ветхим из-за многолетнего запустения и чрезмерного коллекционирования, но в нём сохранилось множество ценных вещей.
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