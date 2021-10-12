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Танковая эволюция: вымирание классов

Танковая эволюция: вымирание классов

Первые французские и немецкие танки не оставили после себя четкого представления о надежной машине: ходовая и тех, и других была с дефектами, и они не могли уверенно двигаться по изрытому воронками полю боя.

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